Trovati resti di un cadavere: potrebbero essere di Saman Abbas, la 18enne uccisa a Novellara

I carabinieri di Reggio Emilia, insieme al Ris di Parma, stanno procedendo alle operazioni di recupero e repertamento dei resti di un cadavere che potrebbero essere quelli di Saman Abbas, la 18enne pakistana scomparsa la notte del 30 aprile 2021, che si presume sia stata uccisa da cinque parenti

In via Reatino, nelle campagne di Novellara (Reggio Emilia), esattamente sul retro di un rudere ubicato dietro l’abitazione in cui viveva Saman Abbas, questa mattina, all’interno di un casolare abbandonato sono stati trovati resti umani che potrebbero appartenere proprio alla giovane scomparsa nel nulla nel 2021. I carabinieri in passato avevano già setacciato quella zona senza successo, ma ora anche se non c’è ancora la certezza hanno trovato dei resti che potrebbero essere quelli di Saman. La Procura ipotizza che la giovane sarebbe stata uccisa la notte del primo maggio del 2021 e per il delitto sono indagati cinque familiari della vittima tra i quali i genitori che dopo la scomparsa della figlia erano fuggiti in Pakistan. Pochi giorni fa la svolta, il padre Shabbar Abbas è stato catturato ed ora si attende che venga estradato per rispondere alle accuse mosse dagli inquirenti italiani.

Le ricerche sono scattate nel corso del pomeriggio di ieri, 18 novembre ed è evidente che qualcuno abbia dato indicazioni sul punto esatto dove questa mattina è avvenuto il ritrovamento, che si trova a diverse centinaia di metri di distanza dall’abitazione della famiglia e fuori dalle pertinenze dell’azienda, dove gli inquirenti avevano già cercato palmo a palmo. I Ris sono al lavoro, sul posto anche i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico.