Trovato accordo: i russi consentono l’evacuazione dei militari ucraini feriti intrappolati nello stabilimento di Azovstal

“A seguito dei colloqui con i rappresentanti delle truppe ucraine che sono state bloccate presso l’acciaieria Azovstal a Mariupol, il 16 maggio è stato raggiunto un accordo per evacuare i feriti”

A darne notizia, secondo quanto riportato dalla Tass, è il ministero della Difesa russo, spiegando che nell’area dell’impianto attualmente è stato introdotto un cessate il fuoco ed aperto un corridoio umanitario, attraverso il quale i militari ucraini feriti saranno fatti uscire e poi portati in una struttura medica a Novoazovsk nella Repubblica popolare di Donetsk per fornire loro tutta l’assistenza necessaria.

In giornata si era diffusa la notizia secondo cui 10 persone sono uscite dallo stabilimento di Azovstal con la bandiera bianca per trattare la resa, mai l vice capo della milizia popolare della DPR Eduard Basurin non ha voluto commentare la notizia.