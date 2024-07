Trovato il corpo di Francesca Deidda, era dispersa dal 10 maggio: arrestato  il marito con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere

Dopo un paio di giorni dal ritrovamento degli effetti personali, oggi sono stati ritrovati i resti del corpo di Francesca Deidda

La donna era scomparsa dallo scorso 10 maggio e nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 18 luglio, nella zona vicina al ponte romano della vecchia Orientale sarda, nelle campagne del territorio di Sinnai., sono stati trovati i suoi resti a poca distanza da dove qualche giorno fa erano stati ritrovati i suoi effetti personali.

Per la morte della donna è stato arrestato con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere, il marito Igor Sollai, camionista 43enne che è in carcere a Uta. L’uomo è stato interrogato anche stamattina, per 4 ore, ma continua a negare ogni responsabilità. Domani verrà conferito l’incarico al medico legale Roberto Demontis, che sta già andando sul posto, per effettuare l’autopsia.

Sul posto sono arrivati gli specialisti del Ris, il reparto della scientifica, di Cagliari che stanno eseguendo i primi rilievi nell’area del ritrovamento, con il medico legale Roberto Demontis e il pm Marco Cocco che coordina le indagini dei carabinieri e che, poco fa, ha sospeso l’interrogatorio di Igor Sollai.

Oggi le ricerche erano riprese in mattinata con il solo ausilio dell’unità cinofila molecolare, arrivata appositamente da Bologna, specializzata nella ricerca di sangue e cadaveri, e con i carabinieri della Compagnia di Iglesias. Fino a tarda mattinata non erano emersi nuovi elementi. La svolta subito dopo pranzo e l’arrivo sul posto del Ris e del magistrato.