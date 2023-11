Trovato il corpo di Giulia Cecchettin a Barcis, la Fiat Punto di Filippo era a poca distanza

La notizia è ancora ufficiosa ma non ci sarebbero dubbi che il corpo di giovane donna trovato dai vigili del fuoco nella zona di Barcis, in provincia di Pordenone, è di Giulia Cecchettin. La Fiat Punto del fidanzato Filippo è trovata a poca distanza dal luogo del ritrovamento del corpo di Giulia

Per il Procuratore di Venezia, Bruno Cherchi “Il corpo dovrebbe essere il suo ma lo diciamo sulla base dei primi riscontri dei Carabinieri, sul posto. Aspettiamo una conferma”. Il riconoscimento per accertare se la salma sia effettivamente quello della giovane scomparsa da una settimana assieme all’ex fidanzato Filippo Turetta è in corso. Secondo le prime notizie, il corpo è stato trovato in un canalone che si trova tra la zona del lago di Barcis e Piancavallo. A poca distanza, in un parcheggio utilizzato dai villeggianti per posteggiare roulotte e camper, è stata ritrovata una Fiat Grande Punto nera e icarabinieri stanno verificando la corrispondenza del numero di targa con quella di proprietà di Filippo Turetta.

Confermato invece il passaggio della Fiat Punto di Filippo Turetta in Austria. La vettura, mercoledì scorso, è stata registrata dal targa-system a Lienz, nel Tirolo orientale. Nessuna traccia, invece, per il momento, di una presenza anche in Alto Adige, che dista solo pochi chilometri da Lienz. Da ieri Filippo Turetta è indagato dalla Procura di Venezia per l’ipotesi di tentato omicidio, a seguito del video nel quale lo si vedrebbe aggredire a mani nude Giulia Cecchettin la notte di sabato scorso, ma dopo il ritrovamente del corpo della ragazza, il capo di imputazione sarà di omicidio..