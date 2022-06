Trovato morto in casa forse per un malore l’attore Roberto Brunetti, noto come “Er Patata”. Disposta autopsia

Trovato morto nel suo letto l’attore romano Roberto Brunetti, conosciuto come “Er Patata”. Disposta l’autopsia per risalire alle cause del decesso

Il ritrovamento del corpo senza vita è avvenuto ieri venerdì 3 giugno, alle ore 22:30, nel suo appartamento in Via Arduino, a Roma. Roberto Brunetti che aveva 55 anni è stato trovato dagli agenti della polizia di San Lorenzo di Roma sdraiato supino sul letto nella sua casa.

Secondo quanto al momento trapelato, l’allarme è stato dato dalla compagna che non riusciva a mettersi in contatto telefonico con il 55enne che non rispondeva neanche al citofono del suo appartamento nei pressi di piazza Bologna. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato San Lorenzo e del Distretto Salario, che dopo avere aperto la porta hanno fatto la tragica scoperta, l’attore era disteso sul letto in posizione supina, coperto da un lenzuolo.

La salma è attualmente a disposizione dell’Autorità giudiziaria e le forze dell’ordine non hanno notato segni di violenza sul corpo o di effrazione in casa. Sulla salma verrà eseguita l’autopsia per risalire alle cause della morte.

Roberto Brunetti è stato interprete di diverse commedie di successo, tra cui Fuochi d’artificio, diretto da Leonardo Pieraccioni e Paparazzi di Neri Parenti, ma uno dei suoi ruoli più noti è probabilmente quello di Aldo Buffoni in “Romanzo Criminale”, il film di Michele Placido sulla Banda della Magliana.