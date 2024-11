Trump a valanga a un passo dal trionfo. I repubblicani vincono il controllo del Senato

Poco dopo l’annuncio della vittoria del North Carolina, uno dei sette stati in bilico, le proiezioni e i calcoli indicano che Donad Trump è ad un passo alla Casa Bianca. Per il New York Times il tycoon ha il 90% delle probabilità di vincere le presidenziali americane

Donald Trunp vince negli Stati chiave di North Carolina, Georgia e Pennsylvania secondo le ultime proiezioni e attualmente è a un totale di 267 voti elettorali. Per tornare alla Casa Bianca gliene servono 270. La Pennsylvania era considerata fondamentale per conquistare la presidenza. Il risultato finale previsto è di 301 grandi elettori rispetto ai 237 di Kamala Harris.

Secondo le proiezioni di Fox i repubblicani vincono il controllo del Senato Usa. Donald Trump è in vantaggio in tutti gli Stati in bilico dove al momento è in corso lo scrutinio dei voti. L’ex presidente, secondo i dati dell’Ap riferiti dal New York Times, in Michigan (52-47 col 30% dello spoglio), Wisconsin (51-48 al 63% dello spoglio), e Arizona (49,7-49,5 al 53% dello spoglio). Mancano i dati dell’ultimo Stato in bilico, il Nevada. Ma Trump è comunque avviato verso la rielezione alla Casa Bianca, avendo vinto in Pennsylvania, GeorgiaNorth e Carolina.

Nbc prevede che Trump vince anche in Iowa, smentendo l’ultimo sondaggio del Des Moines Register che aveva indicato a sorpresa Kamala Harris avanti di tre punti sul tycoon in uno Stato considerato repubblicano sulle mappe elettorali. L’Iowa ha sei grandi elettori. Il New York Times arriva ad attribuire a Donald Trump oltre il 90% delle probabilità di vincere, con un risultato finale previsto di 301 grandi elettori rispetto ai 237 di Kamala Harris. E Elon Musk, il grande sostenitore del tycoon, esulta su X: “Game, set and match”, gioco, set e partita.

Nel quartier generale di Kamala Harris, l’umore non è dei miglior, è calato il silenzio e dopo la notizia della vittoria di Trump in North Carolina, uno degli Stati in bilico cruciali per la corsa alla Casa Bianca, molti sostenitori smobilitano. Molti sostenitori della vicepresidente democratica – riporta il Guardian – stanno aggiornando i loro telefoni mentre alcuni gruppi sembrano intenzionati ad andarsene, perché non è ancora chiaro quando o se Harris parlerà alla folla della Howard Univesity.