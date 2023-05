Trump alla Cnn: “Dichiarare Putin criminale di guerra è un errore, perché sarà difficile arrivare alla pace”

“Se Vladimir Putin sia un criminale di guerra è una questione da discutere in seguito perché se si dice che è un criminale di guerra, sarà molto più difficile fare un accordo per fermare questa guerra”

E’ quanto ha risposto Donald Trump alla giornalista Kaitlan Collins, durante un’intervista di un’ora e mezza all’emittente Cnn. La Collins che oltre che conduttrice, è anche corrispondente della Casa Bianca per il network, ha domandato al tycoon se considera il presidente russo un criminale di guerra, a seguito dell’incriminazione del Tribunale penale internazionale. La risposta dell’ex presidente è stata di buon senso, in effetti se dai del criminale di guerra a Putin, come fai poi a sederti con lui ad un tavolo per trattare la pace.

Inoltre sul conflitto in corso, Trump, ha promesso che se sarà eletto Presidente, metterà fine alla guerra in Ucraina in “24 ore” e non darà più armi a Kiev, perché “tocca all’Europa che deve mettere più soldi per la guerra in Ucraina”, accusando Bruxelles di approfittarsi degli Stati Uniti. “Pensano che siamo stupidi”, ha tuonato Trump snocciolando cifre. “Gli Usa hanno investito 171 miliardi di dollari, l’Europa ha un sacco di soldi, voglio che ne mettano di più”, insiste. Poi la giornalista gli ha chiesto chi dovrebbe vincere il conflitto tra Kiev e la Russi, lui non si è sbilanciato, limitandosi a dire: “Voglio che la gente smetta di morire”.