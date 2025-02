Trump annuncia dazi del 25% all’Europa: “Si approfitta di noi”. Bruxelles: “Reagiremo in modo fermo e immediato”

“La decisione è presa” e le imposizioni saranno “in termini generali” del 25%. Una decisione che annunceremo molto presto”

Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump, aggiungendo che “in termini generali i dazi saranno del 25% sulle auto e su tutte le altre cose”. Il presidente parlando con i giornalisti, prima della riunione di gabinetto alla Casa Bianca ha anche detto: “Amo i Paesi Europei ma l’Unione europea è stata creata per fregare gli Stati Uniti, l’Ue non accetta le nostre auto o i nostri prodotti agricoli, si approfitta di noi”.

Dura la risposta di un portavoce della Commissione europea all’annuncio di Trump: “L’Unione europea reagirà in modo fermo e immediato alle barriere ingiustificate al commercio libero ed equo, anche quando i dazi vengono utilizzati per contestare politiche legittime e non discriminatorie”. “l’Ue proteggerà sempre le aziende, i lavoratori e i consumatori europei dai dazi ingiustificati”, ha sottolineato.

La Commissione ha risposto piccata anche all’accusa di Trump secondo cui l’Ue “si approfitta” degli Stati Uniti. “L’Ue è il più grande mercato libero del mondo ed è stata una manna per gli Stati Uniti. Gli investimenti statunitensi in Europa sono altamente redditizi. Le aziende americane sono state in grado di investire e generare entrate sostanziali proprio perché l’Unione è un grande mercato unificato che fa bene agli affari”, ha sottolineato il portavoce ricordando che il commercio transatlantico di beni e servizi “ammonta a oltre 1,5 trilioni di dollari all’anno, il più grande al mondo”.

“Dovremmo lavorare insieme per preservare queste opportunità per la nostra gente e le nostre aziende, non gli uni contro gli altri”, ha ammonito il portavoce, ricordando che “l’Europa è sinonimo di dialogo, apertura e reciprocità”. “Siamo pronti a collaborare se rispettiamo le regole ma proteggeremo anche i nostri consumatori e le nostre aziende a ogni passo” perché “non si aspettano niente di meno da noi”, ha concluso.