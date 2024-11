Trump approva proposta per cessate il fuoco in Libano, forse prima di gennaio. Hamas: “Pronti, ma prema su Israele”

Il neo eletto presidente Usa Donald Trump ha “approvato” la proposta di un piano di cessate il fuoco per il Libano dopo che il ministro israeliano per gli affari strategici Ron Dermer gli ha illustrato il piano a Mar-a-Lago

Lo riporta il Wall Street Journal, ripreso dai media israeliani. Trump ha anche “espresso la speranza che ciò venga fatto prima del suo ingresso nello studio ovale” il 20 gennaio. Secondo quanto riferito, il piano prevede il ritiro delle truppe e delle armi di Hezbollah dal confine con Israele a nord del fiume Litani, con l’esercito libanese e le forze di peacekeeping delle Nazioni Unite incaricate di garantire che non facciano ritorno.

Sempre secondo il Wall Street Journal, la proposta,prevede a grandi linee che Hezbollah sposti tutte le sue forze e le sue armi a nord del fiume Litani e l’Esercito libanese e i peacekeeper dell’Onu avrebbero il compito di impedire il ritorno del gruppo nell’estremo sud del Paese dei Cedri. E, secondo funzionari israeliani citati dal giornale, Trump ha approvato il piano ed espresso la speranza che venga realizzato prima del suo ritorno nello Studio Ovale. Funzionari israeliani, scrive ancora il Wsj, indicano come nodo la garanzia che Israele sia in grado di far rispettare l’accordo di cessate il fuoco se le Nazioni Unite e le Forze Armate libanesi non dovessero avere successo e Israele sta inoltre cercando strategie per escludere il riarmo di Hezbollah, anche con l’aiuto dei russi presenti in Siria in modo da impedire il contrabbando di armi dal Paese arabo al vicino Paese dei Cedri.

Hamas si è detto “pronto” per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, ma ha invitato il presidente eletto Usa Donald Trump a “fare pressione” su Israele affinchè ponga fine alle sue operazioni militari. Lo ha dichiarato un alto funzionario del movimento militante palestinese. “Hamas è pronto a raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza nel caso in cui venga presentata una proposta di cessate il fuoco e a condizione che (Israele) la rispetti”, ha detto Bassem Naim dell’ufficio politico di Hamas, esortando “l’amministrazione americana e Trump a fare pressione sul governo israeliano affinchè fermi l’aggressione” a Gaza.

Secondo quanto riporta Channel 12 dal Libano potrebbe arrivare entro oggi una risposta alla proposta di cessate il fuoco inviata a Beirut tramite gli Stati Uniti. Il giornale aggiunge ancora citando una fonte informata sui negoziati, che nonostante l’ottimismo da parte israeliana e statunitense, il governo libanese e Hezbollah avrebbero di recente respinto una richiesta di Israele di attuare un cessate il fuoco, proponendo invece che, oltre ai militari libanesi, israeliani e ai caschi blu, ci sia un quarto garante per lo stop alle ostilità, che – secondo la fonte del giornale – sarebbero probabilmente gli Usa.

Anche l’Iran è d’accordo sul cessate il fuoco. Ali Larijani, consigliere della Guida suprema iraniana Ali Khamenei, ha promesso l’incrollabile sostegno del suo Paese al Libano dopo i colloqui con i leader libanesi sulla guerra in corso tra Israele e Hezbollah, che si sono svolti mentre gli Stati Uniti continuano a spingere attivamente entrambe le parti ad accettare un nuovo accordo per il cessate il fuoco. “Lo scopo principale della nostra visita è quello di dire a gran voce che saremo al fianco del governo e del popolo libanese”, ha dichiarato Larijani dopo incontri separati con il presidente del Parlamento Nabih Berri e il primo ministro ad interim Najib Mikati.