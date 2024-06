Trump: “armi Usa a Kiev solo se negozia”. Mosca: “tenere conto situazione sul campo”. ZelensKy: “Pace solo sulla base del diritto internazionale”

Due dei principali consiglieri di Donald Trump gli hanno presentato un piano per porre fine alla guerra in Ucraina, in caso di una sua vittoria nelle presidenziali di novembre. Il Cremlino ha posto le sue condizioni che almeno nei punti principali coincidono con il pioano del tyccon. Kiev invece resta ferma sul piano di pace di Zelensky che prevede il ritiro delle truppe russe anche dalla Crimea

Il piano di Keith Kellogg e Fred Fleitz prevede che l’Ucraina riceva ancora armi americane solo se entrera’ in trattative di pace con la Russia, Lo riporta la Reuters in una sua esclusiva. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti d’America avvertiranno Mosca che qualsiasi rifiuto di negoziare portera’ a un maggiore sostegno all’Ucraina, ha rivelato Kellogg, generale in pensione e uno dei consiglieri di Trump per la Sicurezza nazionale. Il piano prevede un cessate il fuoco basato sulle linee di contatto prevalenti durante i colloqui di pace. Fleitz ha dichiarato che l’ex presidente ha risposto positivamente alla strategia: “Non dico che fosse d’accordo con essa o che fosse d’accordo con ogni parola, ma siamo stati felici di ricevere il feedback che abbiamo ricevuto”, ha riferito. Tuttavia, il portavoce di Trump, Steven Cheung, ha affermato che solo le dichiarazioni fatte dal candidato repubblicano o da membri autorizzati della sua campagna devono essere considerate ufficiali. La strategia delineata da Kellogg e Fleitz è il piano piu’ dettagliato mai elaborato da collaboratori di Trump, il quale ha gia’ affermato che potrebbe risolvere rapidamente la guerra in Ucraina se battera’ il presidente Joe Biden nelle elezioni del 5 novembre. Gli elementi centrali del piano erano stati delineati in un documento di ricerca pubblicato dall'”America First Policy Institute”, un think tank favorevole a Trump in cui Kellogg e Fleitz ricoprono posizioni apicali. Kellogg ha affermato che sarebbe fondamentale portare rapidamente Russia e Ucraina al tavolo delle trattative se Trump vincesse le elezioni.

Quando l’agenzia Reuters ha reso noto che due consiglieri chiave di Trump gli hanno presentato un piano per porre fine alla guerra in Ucraina, in caso tornasse alla Casa Bianca, Mosca ha puntualizzato che qualsiasi piano di pace per l’Ucraina proposto da un’eventuale futura amministrazione statunitense di Donald Trump dovrebbe riflettere la realtà sul campo, ma ha anche ricordato che il presidente russo Vladimir Putin rimane aperto al negoziato. “Il valore di qualsiasi piano sta nelle sfumature e nel tener conto della reale situazione sul campo”, ha commentato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. “Non sappiamo di che tipo di piano stiamo parlando, né cosa contenga. Rimaniamo aperti alle trattative e per valutare il piano dobbiamo prima conoscerlo” ha aggiunto.

Subito dopo è arrivata replica da Kiev: “Pace solo sulla base del diritto internazionale”. Il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak ha detto all’agenzia britannica Reuters che la guerra non può terminare senza che la Russia ne risponda. Podolyak ha affermato che congelare la guerra, giunta al 28° mese, agli attuali fronti sarebbe “strano”, poiché la Russia ha violato il diritto internazionale e si trova in territorio ucraino. “L’Ucraina ha una comprensione assolutamente chiara ed è espressa nella formula di pace proposta dal Presidente (Volodymyr) Zelenskiy, è chiaramente indicata lì – la pace può essere solo equa e la pace può essere basata solo sul diritto internazionale”, ha aggiunto. Podolyak ha anche ribadito la posizione ucraina, liquidando come assurde le condizioni per il cessate il fuoco annunciate dal presidente russo Vladimir Putin. Putin ha dichiarato che la Russia porrà fine alla guerra in Ucraina solo se Kyiv accetterà di consegnare la totalità di quattro regioni a est e a sud rivendicate da Mosca. “Il piano di Putin è assolutamente ridicolo”, ha dichiarato Podolyak.

Kiev dunque continua a fare la voce grossa e insiste ne richiedere il ritiro incodizonato delle truppe russe anche dalla Crimea, proposta che per Putin è inverosimile, ma se Trump non mandasse più armi, Kiev resterebbe ancorata al suo piano?