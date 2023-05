Trump: “Biden con gli F-16 a Kiev avvicina il mondo alla guerra nucleare. Solo io posso impedirla”

“Biden continua ad avvicinare il mondo sempre di più alla guerra nucleare. Io solo l’unico candidato che può impedire la terza guerra mondiale”

Lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, postando un articolo del New York Times, aggiungendo: “Porrò fine alle uccisioni e allo spargimento di sangue e porterò la pace in Europa e nel mondo!”. Il Ragionamento dell’ex presidente è relativo alla svolta di Joe Biden al G7, drante il quale ha annunciato che anche gli Usa addestreranno i piloti ucraini per gli F-16 consentendo inoltre agli alleati di fornire a Kiev questi jet prodotti negli Stati Uniti.