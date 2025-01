Trump: “Biden ha insistito troppo sull’ingresso di Kiev nella Nato. Capisco le ragioni della Russia”

Il presidente eletto ha accusato Joe Biden di aver insistito troppo sull’ingresso di Kiev nella Nato e di capire le ragioni della Russia preoccupata di avere un membro Nato alle porte di casa

Lo ha detto il presidente eletto Donald Trump rispondendo ad una domanda sull’Ucraina nella conferenza che sta tenendo a Mar-a-lago. Trump ha accusato Joe Biden di aver insistito troppo sull’ingresso di Kiev nella Nato e di comprendere le ragioni della Russia di non accettaredi avere un membro Nato alle porte di casa.

Il presidente eletto ha aggiunto che questa guerra “Si è rivelata molto brutta, e potrebbe degenerare. Quella guerra potrebbe degenerare fino a diventare molto peggio di quanto non sia adesso” ed ha ribadito che “Sono stati commessi molti errori in quella negoziazione, e quando ho sentito il modo in cui Biden stava negoziando, ho detto che si poteva finire in una guerra”, Trump, continuando a criticare i paesi Nato per non pagare la loro quota di adesione, ai quali ha annunciato che chiederà il 5% del loro Pil, ha criticato Biden per non aver richiesto il pagamento.

Trump ha anche parlato dell’ipotesi di un incontro con il Presidente russo Vladimir Putin. “Non posso dire niente. Ma so che Putin vorrebbe un incontro”, ha detto rispondendo a una domanda. “Non credo sia opportuno incontrarlo fino a dopo il 20, cosa che odio perché sapete che ogni giorno soldati vengono uccisi, molti, molti giovani”.

Trump è poi tornato a criticare l’amministrazione Biden: “E’ una guerra che non sarebbe mai dovuta scoppiare. Vi garantisco che se fossi stato presidente, quella guerra non sarebbe mai iniziata”, ha ribadito.