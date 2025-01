Trump: Biden non si è dato la grazia ma sono contrario a indagare i presidenti, lascerò che siano i legislatori a decidere

“Joe Biden non si è concesso la grazia. Sono sempre stato contrario alle indagini sui presidenti o nel caso di Hillary Clinton, ad esempio. Avrei potuto farlo, ma non ho voluto. Lascerò che siano i legislatori a decidere sull’opportunità di tali azioni”

Sono le parole di Donald Trump, nella sua prima intervista da presidente concessa a Fox News, durante la quale non ha escluso la possibilità aprire un’indagine su Joe Biden. Lo scrive Politico.com.

Il tycoon rispondendo alla domanda diretta dell’anchor Sean Hannity se intenda “chiedere al Congresso o al dipartimento di Giustizia di investigare” sul suo predecessore, ha detto: “Guarda, non si è concesso la grazia.. .E, sai, la cosa più divertente, e forse la cosa più triste, è che non si è perdonato”.

L’ex presidente Joe Biden, infatti, prima di lasciare l’incarico, ha concesso la grazia “preventiva” ai membri della sua famiglia e ad alcune figure a lui vicine, probabilmente temendo la “vendetta” repubblicana, ma non a e stesso.

Trump, ha anche detto di aver passato “quattro anni d’inferno”, spendendo milioni di dollari in avvocati e altre spese legali, ma nonostante questo, non accoglie con favore tali metodi di lotta contro i concorrenti politici, ricordando che un tempo avrebbe potuto mandare in prigione Hillary Clinton, ma non lo ha fatto. “Sono sempre stato contrario alle indagini sui presidenti o nel caso di Hillary Clinton, ad esempio. Avrei potuto farlo, ma non ho voluto”.

Poi, quando il giornalista gli ha chiesto se vorrebbe che il Congresso indagasse sugli affari di Biden, il presidente ha risposto che lascerà che siano i legislatori a decidere sull’opportunità di tali azioni.