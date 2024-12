Trump boccia l’accordo bipartisan sulla spesa per evitare lo shutdown e il Congresso va verso il caos chiusura

Ieri Elon Musk aveva avvertito i repubblicani di non sostenere l’accordo bipartisan che i leader del Congresso avevano raggiunto su un enorme pacchetto di spese, per evitare una chiusura parziale del governo questo fine settimana, poco dopo è arrivata la bocciatura anche del presidente eletto che fa temere lo shutdown

Lo scrive il The New York Times. Mercoledì è stato raggiunto un accordo bipartisan sulla spesa per evitare un blocco del supporto vitale, poco dopo che Donald J. Trump lo ha bocciato, lasciando i legislatori senza una strategia per finanziare il governo oltre la scadenza di venerdì sera. Il presidente eletto ha rilasciato una dura dichiarazione ordinando ai repubblicani di non sostenere il vasto disegno di legge, che era stato già oggetto di una raffica di critiche da parte di Elon Musk, che ha passato la giornata a distruggere il provvedimento sui social media e minacciando i repubblicani che lo avesse sostenuto.

Non era ancora chiaro come il presidente della Camera Mike Johnson intendesse procedere, in effetti il pacchetto, da oltre 100 miliardi di dollari, ufficialmente per aiuti per calamità e agricoltura, era pieno di misure politiche non correlate per decine di miliardi di dollari. A quel punto alcuni repubblicani hanno dichiarato di valutare di eliminare dal disegno di legge tutto tranne l’estensione della spesa e di metterlo ai voti. Ma anche con questi tagli il destino della misura rimane in dubbio.

Il contraccolpo dei repubblicani all’accordo ha sottolineato le complicazioni ai vertici dei leader del partito, che l’anno prossimo, quando controlleranno l’intero Congresso, si troveranno con un presidente con una propensione a far saltare i compromessi politici. Ma ancora prima delle critiche di Musk, diversi legislatori repubblicani – sia ultraconservatori che alcuni membri del mainstream – erano furiosi per la misura di finanziamento, che è stata lanciata martedì sera, che presentata come un semplice disegno di legge di spesa per mantenere il flusso di fondi governativi oltre la scadenza di mezzanotte e fino a metà marzo, si è trasformata in una spesa di 100 miliardi di dollari in aiuti in caso di catastrofe e dozzine di altre politiche non correlate.

A quel punto lo speaker della Camera Johnson, per approvare il disegno di legge, avrebbe dovuto fare affidamento, ancora una volta, sui voti democratici utilizzando una procedura speciale che richiede il sostegno di due terzi dei votanti. Ma ieri pomeriggio, la reazione negativa alla legislazione, che si era diffusa così in lungo e in largo nel G.O.P., gli ha fatto capire ritiene non sarebbe stato in grado di radunare un minimo indispensabile di repubblicani per collaborare con i democratici e spingerlo oltre il traguardo.

Il disegno di legge sembra quindi destinato a fallire dopo che Trump, nel tardo pomeriggio di mercoledì, ha affermato che i legislatori dovevano approvare un “disegno di legge di finanziamento temporaneo SENZA OMAGGI DEMOCRATICI”, e ha affermato che dovrebbe essere combinato con un aumento del tetto del debito, il limite su quanti soldi il Gli Stati Uniti sono autorizzati a contrarre prestiti per far fronte ai propri obblighi finanziari. “Dovremmo approvare un disegno di legge di spesa semplificato che non dia a Chuck Schumer e ai democratici tutto ciò che vogliono”, ha scritto Trump in una lunga dichiarazione sui social media rilasciata insieme al senatore JD Vance, il vicepresidente eletto.