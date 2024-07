Trump chiude la convention ricordando l’attentato a Butler: “Dio è stato dalla mia parte. Tra quattro mesi avremo una grande vittoria”

A Milwauke, con una scenografia hollywoodiana tra gli applausi della convention, Donald Trump accetta formalmente la nomination del Partito repubblicano come candidato alla presidenza degli Stati Uniti e promette: “Voglio essere il presidente di tutta l’America, non solo di una metà”

Trump sale sul palco di Milwaukee e chiude la convention con un discorso di un’ora e mezza con accanto tutta la sua famiglia, dalla moglie Melania, ai figli e nipoti. “Tra quattro mesi avremo una grande vittoria”, ha detto, aggiungendo “Dio è stato dalla mia parte”. Poi ha raccontato quanto accaduto sabato scorso a Butler, in Pennsylvania, quando un giovane di 20 anni ha attentato alla sua vita. “Lo racconterò solo una volta, perché è troppo doloroso”.

Il tycoon parlando del suo programma, ha presentato la sua visione dell’America e del mondo ed ha promesso di “riportare in auge il sogno americano”, di chiudere i confini ai clandestini, abbassare le tasse, ma anche di “guarire le divisioni” che affliggono il Paese, unire l’America nel segno di “una nazione, un popolo”, e di far tornare gli Stati Uniti “dominanti nell’energia, non solo per noi” ma per il “resto del mondo”.

L’ex presidente Usa ha anche parlato della tra guerra in Ucraina e conflitto in Medioriente evidenziando che con lui alla guida degli Usa non si è iniziato nessun conflitto. “Con Bush presidente, la Russia ha invaso la Georgia, con Obama presidente la Russia ha invaso l’Ucraina, con questa amministrazione la Russia vuole conquistare l’Ucraina, ma con me presidente la Russia non ha invaso nessuno”, ha affermato. “Rivogliamo indietro i nostri ostaggi prima del mio nuovo mandato o pagherete un caro prezzo”, ha detto poi il tycoon rivolgendosi a Hamas.

Poi aprendo la seconda fase del suo discorso, con un tono diventato molto più acceso ha detto: “Niente mi fermerà, non ci piegheremo, non ci spezzeremo, non arretreremo. Non smetterò mai di combattere per voi, le vostre famiglie, il nostro splendido paese” . Ed ancora: “Queste elezioni dovrebbero riguardare le sfide che il nostro paese deve deve affrontare e il modo per rendere l’America di nuovo sicura e prospera. E’ il momento di ricordare che siamo tutti concittadini, in una nazione indivisibile sotto Dio, con giustizia per tutti”, facendo un appello all’unità.