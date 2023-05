Trump condannato per abusi sessuali, ma non per stupro: dovrà pagare 5 milioni di dollari

Per la giuria non c’è stato stupro, ma ha giudicato colpevole l ‘ex presidente di abusi sessuali, lui insiste: “Non so chi sia questa donna…”



Donald Trump è stato giudicato colpevole per l’aggressione sessuale compiuta contro Jean Carroll nel camerino di un grande magazzino di lusso nella primavera del 1996. Inoltre la giuria, n el processo civile presso la corte federale di Manhattan, ha condannato l‘ex presidente per diffamazione e dovrà pagare oltre 5 milioni di dollari alla scrittrice, 3 per la diffamazione e 2 per l’aggressione. La giuria però non ha ritenuto che sia stato provato lo stupro, ma ha giudicato l’ex presidente colpevole per aggressione sessuale.

Trump che è il primo ex presidente ad essere condannato per abusi sessuali, sul social Truth ha scritto: “Non ho assolutamente idea di chi sia questa donna. Questo verdetto è una vergogna. Una continuazione della più grande caccia alle streghe di tutti i tempi”.

Il giudice Lews Kaplan dopo il verdetto, si è rivolto ai membri della giuria, ora liberi di rendere nota la propria identità pubblicamente. “Il mio consiglio è di non farlo: non fatelo ora e non fatelo per molto tempo. Se decidete di parlare con altre persone e di identificarvi, non fornite informazioni sull’identità di altre persone che hanno fatto parte di questa giuria”.