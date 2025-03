Trump “declassa” Kellogg: resta inviato speciale solo per  Kiev, tolta la delega per Mosca su richiesta del Cremlino

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tolto la nomina di inviato speciale per la Russia al suo consigliere Keith Kellogg, su richiesta del Cremlino. Rimane la delega solo per l’Ucraina

Kellogg, 80 anni, resta inviato speciale di Trump, ma potrà trattare direttamente con il presidente Volodymyr Zelensky e la leadership ucraina, ma non più con la Russia. Lo scorso novembre era stato incaricato di promuovere un accordo di pace trattando sia per l’Ucraina sia per la Russia

A darne notizia è stata ieri Nbc News, citando un funzionario statunitense e uno russo, spiegando che il Cremlino ha chiesto all’amministrazione Trump di escludere Kellogg dalla partecipazione ai negoziati di alto livello volti a risolvere il conflitto in Ucraina. Anche Politico, citando un funzionario anonimo della Casa Bianca, ha riferito che il ruolo di Kellogg nella risoluzione del conflitto ucraino era in fase di discussione. “Sono lieto di informarvi che il generale Keith Kellogg rimane inviato speciale solo per l’Ucraina.

Il generale Kellogg, un esperto militare molto stimato, tratterà direttamente con il presidente Zelensky e la leadership ucraina. Li conosce bene e hanno un ottimo rapporto di lavoro. Congratulazioni al generale Kellogg!”, ha scritto Trump sul suo social network Truth Social.