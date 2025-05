Trump declassa Waltz a ambasciatore all’Onu, a Rubio ad interim il posto di consigliere per la sicurezza

Mike Waltz punito per il “chatgate” che ha messo in imbarazzo l’amministrazione repubblicana: Donald Trump lo retrocede a ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite

L’annuncio è stato fatto dallo stesso presidente americano, aggiungendo aggiunto che l’incarico di consigliere per al sicurezza nazionale che era ricoperto da Waltz, sarà affidato ad interim al segretario di Stato Marco Rubio.

Si tratta del primo funzionario a essere rimosso durante il secondo mandato di Trump alla Casa Bianca.“Sono profondamente onorato di continuare il mio servizio per il presidente Trump e la nostra grande nazione”, scrive su X Mike Waltz, che paga per il “chatgate”, quando circa un mese aveva aggiunto un giornalista a una chat su Signal, utilizzata per discutere piani militari contro gli Houthi in Yemen.

“Sono lieto di annunciare che nominerò Mike Waltz prossimo ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite. Durante il suo periodo in uniforme sul campo di battaglia, in Congresso e come mio consigliere per la sicurezza nazionale, Mike Waltz ha lavorato duramente per mettere al primo posto gli interessi della nostra nazione. So che farà lo stesso nel suo nuovo ruolo”, ha scritto Trump in un post sul suo social Truth.

“Nel frattempo, il segretario di Stato Marco Rubio ricoprirà la carica di consigliere per la sicurezza nazionale, continuando a esercitare la sua forte leadership al dipartimento di Stato. Insieme, continueremo a lottare instancabilmente per rendere l’America e il mondo di nuovo sicuri. Grazie per l’attenzione a questa questione!”.

