Trump: “Dobbiamo tirarci fuori dalla guerra in Ucraina. Zelensky ogni volta viene negli Usa va via con cento miliardi” 

“Biden e Kamala ci hanno infilato in questa guerra in Ucraina, e adesso non sanno come farci uscire. Non ci fanno uscire. Io l’ho osservato (Joe Biden, ndr), ‘Vinceremo, vinceremo’, ha detto per tre anni”

Lo ha dichiarato l’ex presidente Donald Trump durante un comizio a Savannah, Georgia aggiungendo che “Ogni volta viene negli Stati Uniti, Zelensky se ne va via con cento miliardi di dollari. Penso che sia il più grande venditore sulla Terra. Ma noi siamo bloccati in quella guerra a meno che non diventi io il presidente, me ne occupi io e negozi”.

Trump ha poi assicurato: “Ne uscirò. Dobbiamo tirarci fuori. Biden dice ‘non andremo via finche’ non vinceremo’. Cosa succede se vincono? Quello è ciò che fanno, ecco perchè fanno le guerre”

“Come qualcuno mi ha detto l’altro giorno – ha continuato il tycoon riferendosi alla Russia – hanno sconfitto Hitler, hanno sconfitto Napoleone, è loro cosa fanno, combattono e non è piacevole” Infine Trump si è nuovamente lamentato del denaro che gli Stati Uniti hanno mandato all’Ucraina in rapporto a quello che hanno dato i Paesi europei.