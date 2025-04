Trump dopo incontro a Roma: “Zelensky pronto a rinunciare alla Crimea. Come al solito mi ha detto che gli servivano più armi”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di ritenere che il leader ucraino Volodomyr Zelensky è pronto a rinunciare al recupero della Crimea annessa dalla Russia

Lo ha detto il presidente americano ai giornalisti durante un briefing all’aeroporto di Morristown, nel New Jersey. Lo scrive Reuters. “Penso di sì. La Crimea è stata presa dalla Russia 12 anni fa e gli ucraini non hanno sparato un colpo per impedirlo”, ha detto Trump in risposta a una domanda che chiedeva se Zelensky fosse pronto a “rinunciare” alla penisola ucraina annessa dalla Russia nel 2014.

Trump ha detto di avere trovato Zelensky più calmo e più disposto ad accettare la pace, ma aggiunto di essere deluso dalle richieste ricevute nell’incontro in Vaticano, “Mi ha detto che gli servivano più armi, come al solito. Sono tre anni che chiede la stessa cosa: ha bisogno di più armi. Vediamo cosa succede. Voglio anche vedere cosa succede dalla parte russa”, ha affermato il capo della Casa Bianca, aggiungendo che aveva intenzione di sentire parole completamente diverse, dato che il tempo era limitato, ma si è scoperto che “non era quello di cui avevamo bisogno”.

Trump, forse perché infastidito, ha saltato il secondo incontro nello stesso formato, che, come dichiarato a Kiev, era previsto dopo la conclusione dei funerali di Papa Francesco, che non ha mai avuto luogo. Subito dopo la cerimonia, il presidente americano ha lasciato l’Italia. In Ucraina, il breve colloquio di 15 minuti con Trump sono stati percepiti come una vittoria, forse questa volta non ci sono stati né litigi né scontri, anche se non si vedono ancora risultati concreti. Ma la firma dell’accordo di pace e dell’accordo sulle terre rare è stata nuovamente rinviata.

Pubblicità Pubblicità