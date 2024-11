Trump è il 47esimo presidente Usa: “Stanotte abbiamo fatto la storia, superando ostacoli che nessuno pensava possibili”

“Abbiamo fatto la storia per un motivo stasera, e il motivo e’ semplicemente che abbiamo superato ostacoli che nessuno pensava possibili, ed è ora chiaro che abbiamo realizzato la cosa politica più incredibile. Non inizierò guerre ma le fermerò”

Lo ha detto Donald Trump nel suo discorso della vittoria al Convention center di Palm Beach, dopo che Fox News l’ha proiettato vincitore. Il neo presidente ha ringraziato i sostenitori, rivolgendosi a “migliaia di amici in questo movimento incredibile”. Con lui la sua famiglia e il suo vice JD Vance.

Secondo le proiezioni di Fox News, Donald Trump è il 47esimo presidente Usa, il primo a ricoprire due mandati presidenziali non consecutivi dopo il dem Stephen Grover Cleveland (a fine ‘800), il primo con una condanna penale e il presidente più vecchio ad insediarsi, a 78 anni. La sua è una vera e propria impresa senza precedenti perché è riuscito a tornare alla Casa Bianca sfidando ogni regola del politicamente corretto.

Sempre secondo le proiezioni di Fox News, il candidato repubblicano ha raggiunto finora 277 grandi elettori, sette in più dei 270 a cui era fissato il quorum per la Casa Bianca. Trump ha vinto in almeno due dei tre Stati del cosiddetto Blue wall, conquistando i 10 grandi elettori del Wisconsin e i 19 della Pennsylvania. Dopo Fox news, anche la Cnn ha dato la Pennyslvania e i suoi 19 voti elettorali a Trump.iuscito a riconquistare.

Trump ha vinto dunque in Pennsylvania, North Carolina, South Carolina, Georgia, Indiana, West Virginia, Florida, Alabama, Oklahoma, Missouri,Tennessee, Arkansas, Nord e Sud Dakota, Ohio, Kansas, Idaho, Mississippi, Louisiana, Wyoming, Utah e Montana. Inoltre ha vinto in Iowa, che un sondaggio della vigilia condotto da Des Moines Register/Mediacom Iowa aveva a sorpresa assegnato a Kamala Harris. In base alle proiezioni della Cnn, Trump ha vinto anche 3 dei 5 grandi elettori messi in palio dal Nebraska, che insieme al Maine è l’unico Stato dove è in vigore un sistema di ripartizione proporzionale.

Dopo l’annuncio sono iniziati i primi commenti di leader e personaggi pubblici internazionali.

Elon Musk, il più grande sostenitore di Trump, che ha investito tanti soldi e risorse nella campagna elettorale su X ha scritto: “Il popolo americano ha dato a Donald Trump un mandato cristallino per il cambiamento stasera”.

Il primo ministro ungherese Viktor Orban plaude l’ex presidente Usa. Con un post su Facebook, in cui appare davanti a uno schermo televisivo che mostra il conteggio dei voti negli Stati Uniti, Orban scrive: “Buongiorno Ungheria! Sulla strada verso una grande vittoria”.

Dal Likud, il partito del premier israeliano Benjamin Netanyahu, arrivano prime dichiarazioni con le congratulazioni per Donald Trump. “Bentornato Mr. President!!”, scrive su X in inglese il ministro dell’Istruzione Yoav Kisch con le bandiere di Stati Uniti e Israele. “Congratulazioni al presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump – gli fa eco il ministro della Cultura Miki Zohar – Guardiamo già ai prossimi quattro anni”.

Il vicepremier italiano e leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato su Instagram: “Lotta all’immigrazione clandestina e taglio delle tasse, radici cristiane e ritorno alla pace, libertà di pensiero e no ai processi politici. Anche negli Usa vincono buonsenso, passione e futuro! Buon lavoro, Presidente Donald Trump”.