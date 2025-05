Trump “gela” gli alleati: “no a sanzioni a Putin perché vicini a un accordo”

“Penso di essere vicino a un accordo e non voglio rovinarlo facendo una cosa del genere”

Lo ha detto oggi il presidente Usa, Donald Trump rispondendo alle domande dei giornalisti ai quali ha spiegato di non aver adottato sanzioni verso la Russia perché sente di essere a un punto di svolta. “Lascia che vi dica una cosa: sono molto più duro delle persone di cui state parlando, ma bisogna sapere quando usare quella durezza. Questa non e’ la mia guerra. E’ la guerra di Biden, la guerra di Zelensky e la guerra di Putin. Non e’ la guerra di Trump. Io sono qui solo per una cosa: vedere se riesco a porre fine a tutto questo, per salvare 5 mila vite a settimana e un sacco di soldi”.

Dichiarazioni che sicuramente non sono piaciute a Zelensky, Macron e Starmer, che continuano a fare pressione affinché il presidente americano imponga nuove sanzioni alla Russia.

Redazione Fatti & Avvenimenti

