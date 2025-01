Trump: “Gli Stati Uniti abusano delle sanzioni, l’uso eccessivo sta minando il ruolo del dollaro sulla scena mondiale”

“Il presidente Trump ritiene che potremmo aver abusato delle sanzioni e questo potrebbe scoraggiare i paesi dall’utilizzare il dollaro americano”

Lo ha affermato Scott Bessent, Segretario al Tesoro americano a capo del Ministero delle Finanze, nonimato dal presidente eletto Donald Trump. Bessent ha affermato che l’uso eccessivo delle sanzioni sta minando il ruolo del dollaro sulla scena mondiale.

Bessent ha inoltre sottolineato l’importanza di trovare strumenti più flessibili e strategici per realizzare gli interessi nazionali. Gli Stati Uniti dovrebbero mantenere il dollaro come valuta di riserva mondiale e utilizzare le sanzioni “con cautela” come parte di un approccio globale alla protezione della sicurezza nazionale, ha spiegato il prossimo Segretario al Tesoro americano.

Allo stesso tempo, ha espresso la sua disponibilità a sostenere sanzioni più severe contro le compagnie petrolifere russe se tale decisione rientra nella strategia di Trump per porre fine al conflitto in Ucraina, ha osservato Bessent, aggiungendo di considerare “insufficienti” le precedenti misure di pressione sanzionatoria. Bessent ha anche criticato l’approccio della precedente amministrazione alle sanzioni, affermando che aveva evitato misure più severe a causa dei timori di un aumento dei prezzi dell’energia prima delle elezioni.

“Ciò che il programma globale di sanzioni richiede è che abbiamo bisogno di una maggiore produzione di energia negli Stati Uniti per compensare le perdite derivanti dal petrolio russo sanzionato e proteggere il consumatore americano”, ha spiegato Bessent.

Parlando delle tariffe, ha sottolineato la necessità di flessibilità nella loro applicazione. “Dobbiamo affrontare le tariffe con tre obiettivi principali in mente: eliminare le pratiche commerciali sleali, generare entrate federali e utilizzare le tariffe come leva nelle negoziazioni.”Il presidente Trump, credo, ha aggiunto un terzo utilizzo dei dazi: come strumento di negoziazione”, ha affermato.

Inoltre, il prossimo capo del Ministero delle Finanze ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero affrontare una crisi economica e il più grande aumento delle tasse della storia se il Congresso non intraprenderà azioni urgenti. Se la situazione non cambia, gli americani dovranno affrontare un aumento delle tasse di quattromila miliardi di dollari, ha concluso Bessent.