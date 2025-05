Trump: “Grazie a me non sono successe cose brutte alla Russia”. Medvedev: “una cosa davvero brutta è la Terza Guerra Mondiale”

“Riguardo alle parole di Trump su Putin che ‘gioca col fuoco’ e sulle ‘cose davvero brutte’ che stanno accadendo alla Russia, conosco solo una cosa DAVVERO BRUTTA: la Terza Guerra Mondiale. Spero che Trump lo capisca!”

Lo ha dichiarato su X il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev, rispondendo al post su Socia Truth del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, “Ciò che Vladimir Putin non capisce è che se non fosse stato per me, alla Russia sarebbero già successe un sacco di cose brutte, e intendo davvero brutte. Sta giocando col fuoco!”, ha scritto Donald Trump su Truth.

Trump ha anche affermato che se non fosse stato per lui, “cose davvero brutte sarebbero già successe alla Russia”. Ha affermato che il leader russo non lo capiva. Il presidente degli Stati Uniti ha descritto questa presunta mancanza di comprensione come “giocare col fuoco”. Per Medvedev le parole di Trump sono state una minaccia ed ha risposto come suo solito: “una cosa davvero brutta” sarebbe la Terza Guerra Mondiale.

Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, Donald Trump sta valutando per questa settimana nuove sanzioni contro la Russia, a seguito dei continui attacchi contro l’Ucraina e per la lentezza imposta da Vladimir Putin alle trattative di pace, riporta il WSJ citando fonti a conoscenza delle intenzioni del presidente Usa. Le misure punitive probabilmente non includerebbero nuove sanzioni bancarie, ha riferito una delle fonti, ma altre opzioni sono in discussione per spingere il leader russo a fare concessioni al tavolo dei negoziati, tra cui un cessate il fuoco di 30 giorni sostenuto dall’Ucraina, che la Russia ha a lungo respinto. Ma Trump potrebbe anche decidere di non imporre nuove sanzioni.

