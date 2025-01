Trump ha giurato ed è il 47° presidente: “Da questo momento il declino americano è finito e comincia l’età dell’oro”

Donald Trump da oggi lunedì 20 gennaio è ufficialmente a capo degli Stati Uniti. La cerimonia che sancisce la fine del mandato presidenziale di Joe Biden e l’inizio di quello del 47esimo presidente Usa si è svolto come da tradizione al Campidoglio di Washington



Le Tv di tutto il mondo hanno mostrato la parata dalla Casa Bianca con Biden e Vance, poi la formula di rito e il discorso. Il giuramento è iniziato alle 17:30 ora italiana. Ha giurato anche J.D. Vance, che assume così formalmente la carica di vice presidente. Presenti all’evento gli ex presidenti Clinton, Bush e Obama e leader internazionali, tra cui Meloni, unica rappresentate del parlamento europeo presente, che si è seduta nella Rotonda del Capitol accanto al presidente argentino Javier Milei, sotto la statua di Abraham Lincoln, per assistere al giuramento di Donald Trump.

Nel suo discorso d’insediamento, Il neo presidente ha annunciato politiche contro l’invasione dei migranti illegali, tra cui la politica ‘Remain in Mexico’ ed ha criticato l’amministrazione uscente che “non riesce a proteggere i nostri magnifici cittadini americani rispettosi della legge, ma fornisce rifugio e protezione a pericolosi criminali, molti provenienti da prigioni e istituti psichiatrici che sono entrati illegalmente nel nostro paese da tutto il mondo. Abbiamo un governo che ha stanziato finanziamenti illimitati per la difesa dei confini stranieri, ma si rifiuta di difendere i confini americani o, cosa ancora più importante, il suo stesso popolo”. Trump poi ha aggiunto: “Dichiarerò oggi l’emergenza al confine col Messico e manderò l’esercito”.

Come aveva anticipato in una conferenza stampa a Mar-a-Lago, Trump firmerà un provvedimento esecutivo per rinominare il Golfo del Messico in Golfo d’America, aggiungendo “Riprenderemo il Canale di Panama dalla Cina”, ha detto il 47esimo presidente.

Il neo presidente nel suo discorso di insediamento ha anticipato diversi dei provvedimenti che prnderanno il via nell’immediato e tra questi c’è quello che prevede che nei documenti ufficiali ci saranno solo due generi: maschio e femmina. “La politica ufficiale della nuova amministrazione sarà di avere solo due generi: maschio e femmina”.

Ed ancora: “Metterò fine alla strumentalizzazione e politicizzazione del Dipartimento della Giustizia”, aggiungendo che “La strumentalizzazione e politicizzazione del dipartimento di Giustizia finirà con me” ha scandito il 47esimo presidente.

Donald Trump ha anche promesso di allentare le normative sulle auto a combustibili fossili e di annullare quello che ha definito il mandato sui veicoli elettrici del presidente Joe Biden. Infine ha annunciato : “Metteremo la nostra bandiera a stelle e strisce su Marte”, parole alle quali Elon Musk – presente nella rotonda di Capitol Hill per il giuramento, ha risposto con un sorriso.

La Russia, che non inviato nessun rappresentante all’evento, “si congratula” con Donald Trump nel giorno del suo insediamento a presidente degli Usa. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dall’agenzia Ria Novosti, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale dedicata ai rapporti con Washington.