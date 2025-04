Trump ha imposto dazi al mondo intero che vanno dal 10% fino al 60% per i Paesi “cattivi” ma ha “dimenticato” la Russia, perché?

Il Presidente Donald Trump ha annunciato l’entrata in vigore dei dazi americani che vanno dal 10% per i paesi “amici” fino al 60% per quelli considerati “più cattivi”, ma nella lunghissima lista dei Paesi colpiti manca la Russia, particolare che ha colpito molto e che nasconde motivazioni politiche

“È il giorno della liberazione. Il nostro Paese è stato derubato, dopo 50 anni facciamo loro quel che hanno fatto a noi. Renderemo gli Stati Uniti ricchi”, ed ha aggiunto: “I dazi porteranno l’età dell’oro, rilanceranno il sogno americano e genereranno miliardi di miliardi di dollari per ridurre le nostre tasse e il nostro debito”.

Trump ha lancia la sfida al commercio globale per ridurre il deficit commerciale. “Rimettiamo l’America first” e rendiamo l’America di nuovo ricca. “Make america wealthy again”, ha detto, il “giorno della liberazione, il giorno in cui reclamiamo il nostro futuro, uno dei più importanti della storia”, ha detto svelando le percentuali dei dazi reciproci. “Faremo pagare quello che gli altri ci tassano. Reciprocità significa che faremo agli altri quello che fanno a noi, è molto semplice”, ma ha precisato che i dazi non saranno esattamente reciproci. “Li tasseremo la metà di quello che ci tassano”, ha osservato facendo l’esempio dell’Unione Europea. L’Ue “ci fa pagare il 39% e noi imporremo dazi al 20%”, ha sottolineato. Per Israele le tariffe saranno del 17%, per il Brasile al 10%. Batosta del 20% per l’Europa , mazzata del 34% alla Cina e solo 10% per gli amici inglesi.

Ma dalla lista dei circa 180 Stati colpiti dalle “tariffe reciproche” lanciate dal presidente Donald Trump nel suo “Liberation Day”, mancano alcuni Stati con i quali glu Usa storicamente hanno avuto pessimi rapporti, come Cuba, Corea del Nord, Bielorussia e persino la Russia.

Quest’ultima assenza dalla lista, per molti analisti rappresenta un segnale politico chiaro, che si inserisce nelle trattative in corso per la pace in Ucraina. Trump in campagna elettorale ha promesso di risolvere la guerra nel giro di ventiquattr’ore, ma da oltre due mesi si trova di fronte a prenegoziati più difficili el previsto e per riuscire a fare sedere al tavolo Kiev e Mosca, al momento è importante avere buoni rapporti con la Russia evitando ulteriori frizioni. Non ha caso a Washington in questi giorni è atteso Kirill Dmitriev, consigliere di Vladimir Putin e capo del fondo sovrano russo, oltreché esponente di spicco del gruppo di negoziatori che si sta occupando dell’Ucraina. Si tratta del russo più alto in grado a visitare gli Stati Uniti dall’inizio della guerra in Ucraina, che tratterà con l’amministrazione Trump le trattative per un cessate il fuoco.

Dopo le prevedibili polemiche sull’esclusione della Russia dalle sanzioni, l’amministrazione Trump ha dato la sua spiegazione ufficiale : “Non è in questa lista perché le sanzioni per la guerra in Ucraina hanno già azzerato gli scambi commerciali tra i due Paesi”, ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, parlando ad Axios, spiegando che le sanzioni già presenti nei confronti della Russia rendono impossibile “alcuno scambio commerciale significativo”.

Secondo idati del governo americano, nel 2024 il commercio tra i due Paesi ha avuto un valore complessivo di 3,5 miliardi di dollari, mentre nel 2021prima della guerra,si era arrivati a superare i 36 miliardi. Ma nonostante gli scambi commerciali si siano ridotti, risultano comunque sbilanciati, con un deficit di 2,5 miliardi di dollari degli Stati Uniti verso Mosca. Nelo specifico gli Usa hanno importato dalla Russia 2,5 miliardi in più di quanto hanno esportato.

La spiegazione però non ha convinto, in primis perché Donald Trump ha sempre insistito e sullo sbilanciamento del dare e avere, ma soprattutto perché, guardando la lista ad essere colpiti sono stati anche Paesi che commerciano con gli Usa molto meno di Mosca, come le isole Svalbard (Norvegia) nel Circolo Artico; l’isola di Tokelau (Nuova Zelanda) nel Pacifico; le Mauritius e il piccolo Stato asiatico del Brunei e persino isole praticamente disabitate, come le isole Heard e McDonald, un arcipelago di proprietà australiana disabitato e patrimonio dell’UNESCO, descritte come “ricoperte all’80% di ghiaccio”, “deserte”, “piccole” e “rocciose”, che non hanno attività economiche significative dal 1877, quando cessò il commercio di olio di elefante marino e i cacciatori di foche abbandonarono la zona.

Stessa sotuazione per l'isola di Norfolk, situata a nord-est di Sydney e con una popolazione di 2.188 persone, che è stata colpita da un dazio del 29%, 19 punti percentuali in più rispetto al resto dell'Australia. Su quest'ultima, una possibile spiegazione potrebbe essere legata a una triangolazione commerciale con la stessa Australia, che è tra i Paesi sanzionati, che se questa isola non fosse gravata da dazi, potrebbe usarla al fine di evitare le tariffe imposte.