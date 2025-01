Trump ha promesso di declassificare i documenti sugli omicidi di John Kennedy e Martin Luther King

Donald Trump si è impegnato a declassificare le informazioni sugli omicidi di John Kennedy e Martin Luther King

Oggi Donald Trump con la cerimonia ufficiale, assumerà ufficialmente la carica di 47esimo presidente degli Stati Uniti e subito dopo potrà fare seguito alle promesse fatte in campagna elettorale ai cittadini americani. Dopo le dichiarazioni di intenzione di porre fine al conflitto russo-ucraino e di risolvere il problema dell’immigrazione clandestina negli Stati Uniti, è seguita una nuova serie di promesse.

“Apriremo documenti segreti. Compresi documenti sull’assassinio del presidente Kennedy e di Martin Luther King”, è stata una delle tante promesse del tycoon e dopo la cerimonia ufficiale d’insediamento, il nuovo presidente degli Stati Uniti riceverà tutti i poteri conferiti alla sua posizione, con i quali potrà iniziare a mantenere le promesse. Una in particolare, l’espulsione riguardante i migranti clandestini, è stata messa in atto ancor prima di assumere ufficialmente l’incarico.

L’Immigration and Customs Enforcement (ICE) si prepara a lanciare una “grande operazione” nelle città-santuario, tra cui Chicago e New York, subito dopo l’insediamento del presidente eletto Donald Trump, ha scritto il New York Post.