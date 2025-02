“L’incontro con Macron è stato un passo avanti verso la pace in Ucraina”

Lo ha detto Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca con il presidente francese, aggiungendo che “Usa e Francia hanno combattuto insieme in diversi conflitti e insieme metteremo fine alla sanguinosa guerra in Ucraina”.

Il presidente francese Emmanuel Macron, come da giorni annunciato, oggi è arrivato a Washington per incontrare il leader statunitense Donald Trump. L’obiettivo di Macron era di dissuadere il presidente americano di abbandonare i contatti diretti con Mosca, di continuare a sostenere militarmente Kiev e accettare l’invio di un contingente militare di 30mila uomini in Ucraina. Il presidente francese, inoltre ha sottolineato che l’Ucraina deve essere coinvolta nei colloqui di pace.

In molti hanno notato che Trump non è uscito per salutare il presidente francese arrivato alla Casa Bianca, come si può vedere dal filmato pubblicato. Il presidente francese è sceso dall’auto, ha salutato i rappresentanti della stampa presenti ed è entrato da solo. Di norma il padrone di casa va incontro all’ospite per accoglierlo, osa che non è avvenuta e questo per molti è stato un segnale politico non positivo.

Trump ha affermato che l’incontro di oggi con Macron è stato un “importante passo avanti” verso il raggiungimento della pace. Il presidente americano ha aggiunto di ssere d’accordo con il capo dell’Eliseo sono su “molte delle questioni più importanti”, compreso il fatto che il conflitto potrebbe evolvere “in una terza guerra mondiale” e “Non permetteremo che ciò accada”, ha detto.

Trump ha anche assicurato che la guerra in Ucraina potrebbe finire entro qualche settimana e mentre paelava di come l’Europa ha concesso prestiti all’Ucraina e comr riavrà i suoi soldi indietro, Macron lo ha interrotto ed ha precisato: “A dire il vero abbiamo pagato il 60% dello sforzo totale. Come per gli Stati Uniti” sotta forma di “prestiti, garanzie e sovvenzioni. Abbiamo 230 miliardi di dollari di asset congelati in Europa, asset russi. Ma questa non è la garanzia di un prestito perché non sono nostri. Sono congelati”. “La pace in Ucraina non può essere la resa del Paese”. il presidente francese poi ha aggiunto: “Nessuno vuole vivere in un mondo in cui vige la legge del più forte e i confini internazionali possono essere violati da un giorno all’altro”.

Trump ha poi risposto alla richiesta del presidente francese sull’invio di truppe europee in Ucraina: “Non vedo alcun problema nell’inviare truppe europee in Ucraina, ma non possono rappresentare la NATO”, ricordando ancora una volta che, in caso di tale invio, il contingente europeo non avrà lo status di inviato all’interno della NATO. Di conseguenza, l’articolo 5 della Carta della NATO non si applicherà ad essa.

Il presidente Usa ha anche detto che il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che non vede alcun problema nell’invio di un contingente europeo in Ucraina se verrà firmato un accordo di pace.

Su qusto punto va ricordato che in precedenza i funzionari russi avevano ripetutamente osservato che la comparsa di un contingente proveniente dai paesi della NATO, anche sotto la bandiera dell’UE o sotto bandiere nazionali, ma senza coordinamento con la Russia, sarebbe stata considerata un atto di aggressione contro la Federazione Russa. Di conseguenza, qualsiasi contingente potrà comparire in Ucraina solo previo accordo con Mosca.

Infine Trump ha sottolineato che continuare il conflitto armato è la strada verso la Terza Guerra Mondiale: “Se siamo intelligenti, questo conflitto può essere risolto nel giro di poche settimane. Se non siamo intelligenti, le persone giovani e belle continueranno a morire, cosa che ovviamente non vogliamo”.