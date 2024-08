Trump: “Harris ha paura perché non è in grado di mettere due frasi insieme. Il dibattito il 4 settembre o niente”

Kamala Harris è una “stupida” ed ha paura perché “non ha la capacità per affrontare un vero dibattito con me”

Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, rilanciando la proposta di un dibattuto il 4 settembre su Fox. “Qualcuno ha notato che non rilascia interviste? E’ perché è stupida e non è in grado di parlare propriamente senza il gobbo. Ha un quoziente intellettivo molto basso e il Paese non ha bisogno di qualcuno che non è in grado di mettere due frasi insieme”, ha concluso il tycoon aggiungendo, “La vedrò il 4 settembre o non la vedrò affatto”.