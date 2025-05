 Trump: “Ho detto a Zelensky di firmare l’accordo sulle Terre rare perché Mosca è più forte”

La firma del documento sarebbe stata “un’ottima cosa” perché “la Russia è molto più grande e molto più forte”

E’ quanto ha il presidente Usa, Donald Trump all’omologo Volodymyr Zelensky, durante il loro faccia a faccia in Vaticano. dopo la firma dell’accordo sullo sfruttamento congiunto delle risorse minerarie con l’Ucraina, alla domanda se l’accordo sui minerali avrebbe “inibito” il leader russo Vladimir Putin, Trump ha risposto: “Beh, potrebbe”.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio, definisce l'accordo sui minerali una "pietra miliare nella nostra prosperità condivisa e un passo importante per porre fine a questa guerra". In un post su X ha scritto: "Grazie alla leadership di Trump, oggi gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno firmato l'Accordo sul fondo di Investimento per la ricostruzione, una pietra miliare nella nostra prosperità condivisa e un passo importante per porre fine a questa guerra".