Trump: “Ho ricevuto una lettera da Zelensky”. La firma per l’accordo sulle terre rare sarebbe vicino

“Milioni di ucraini e russi sono stati uccisi o feriti inutilmente in questo conflitto orribile e brutale, che non ha fine”

Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, durante il suo discorso sullo stato dell’Unione, tornando a parlare di Ucraina. Il tycoon ha ringraziato il presidente Volodymyr Zelensky per aver rivisto la sua posizione dopo l’acceso scontro dello scorso venerdì nello Studio Ovale in diretta tv.

Trump nel suo discorso al Congresso, ha affermato che “Gli Stati Uniti hanno inviato centinaia di miliardi di dollari per sostenere la difesa dell’Ucraina, ma ora basta. È tempo di fermare questo. È tempo di fermare le uccisioni. È tempo di porre fine a questa guerra senza senso”.

Il presidente americano ha anche parlato della lettera ricevuta poche ore prima da Zelensky. “Apprezzo che mi abbia inviato questa lettera”, ha aggiunto, spiegando che il leader ucraino avrebbe riconosciuto gli sforzi degli Stati Uniti e si sarebbe detto pronto a trattare la pace e a chiudere l’accordo sulle terre rare.

“Allo stesso tempo, abbiamo avuto serie discussioni con la Russia e abbiamo ricevuto forti segnali di disponibilità alla pace – ha continuato – Non sarebbe meraviglioso?” Trump ha poi ribadito ancora una volta che la guerra è stata il risultato diretto della debolezza della precedente amministrazione di Joe Biden: “Quando Putin ha visto quello che è successo in Afghanistan, ha pensato: ‘Forse questa è la mia occasione’. Non sarebbe mai dovuto accadere. È stata una dimostrazione di incompetenza totale”.