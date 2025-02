Trump impone sanzioni anche alla Corte penale internazionale e la mette al bando

Il presidente degli Stati Uniti ha imposto sanzioni alla Corte penale internazionale, accusando i giudici dell’Aia di prendere decisioni illegali

La CPI aveva emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin, accusato di “trasferimento illegale di bambini ucraini” e nessuno negli Stati Uniti aveva commentato l’ordinanza, ma poi hanno emesso un mandato d’arresto anche per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell’allora ministro della Difesa israeliano,Galant, accusati di genocidio in relazione alle azioni militari a Gaza e questa seconda decisione a Trump non è piaciuta.. Inoltre passato, i giudici della CPI hanno emesso mandati di cattura anche nei confronti di diversi cittadini americani.

Ieri Donald Trump, commentando l’introduzione di sanzioni contro la CPI, ha affermato che i giudici di questa organizzazione prendono decisioni illegali: “Io, Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti, ritengo che la CPI abbia preso decisioni ingiustificate nei confronti di cittadini statunitensi e di alcuni nostri alleati, tra cui Israele, e che coloro che sono stati ritenuti responsabili presso la Corte penale internazionale debbano essere ritenuti responsabili”.

Trump ha anche aggiunto che la CPI non ha alcuna autorità per emettere mandati di arresto per Netanyahu, Galant e cittadini statunitensi, perché entrambi i Paesi non riconoscono la CPI: “Né gli Stati Uniti né Israele sono membri della CPI né firmatari dello Statuto di Roma”. Tra l’altro, neanche la Russia.

Dopo la decisione di Trump di mettere al bando la CPI, i stessi giudici e procuratori che la compongono sono diventando bersagli, del sistema americano..