Trump: “In corso preparativi per incontro con Putin per porre fine alla guerra in Ucraina”

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato i preparativi per un incontro con il presidente russo Vladimir Putin Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti, secondo quanto riporta Fox News. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che gli Stati Uniti non hanno ancora formalmente richiesto un incontro, “Vuole incontrarci e lo stiamo organizzando”, “Lo ha detto anche pubblicamente e dobbiamo porre fine al conflitto ucraino”. Ci sono anche sforzi per organizzare un incontro con il presidente cinese Xi Jinping, ha anche detto Trump, che in precedenza aveva affermato che gli sarebbe piaciuto tenere colloqui con Putin e aveva suggerito che ciò potesse avvenire entro sei mesi dal suo insediamento, spiegando che il presidente Putin ha espresso il desiderio di incontrarlo e che si stanno svolgendo i preparativi per un incontro. “Lui (Putin, ndr) vuole che ci incontriamo e noi ci stiamo organizzando”, ha detto Trump ai giornalisti nella sua residenza in Florida .”Il presidente Putin vuole che ci vediamo – ha aggiunto il tycoon -. Lo ha detto anche pubblicamente e dobbiamo mettere fine a quella guerra”. Alla domanda sulla possibilità di un incontro trilaterale tra lui, Putin e il leader cinese Xi Jinping, Trump ha risposto che questo sarà deciso in futuro. Secondo Elon Musk, Trump chiuderà la guerra in Ucraina “molto rapidamente”, ha assicuratoil CEO di Tesla, durante la conversazione trasmessa in diretta su X con la leader e candidata cancelliera dell’Afp, Alice Weidel. Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/