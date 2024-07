Trump in Michigan senza cerotto ringrazia la folla e elogia Xi Jinping e Putin: “sono smart e amano il loro paese”

“Sono contento di essere qui in Michigan con migliaia e migliaia di persone. Voglio ringraziare gli americani per il sostegno dopo l’evento della scorsa settimana”

Lo ha detto Donald Trump nel corso di un comizio a Grand Rapids, Michigan, riferendosi al suo tentato omicidio, presentandosi per la prima volta sul palco di un comizio insieme a J.D. Vance, senza il cerotto all’orecchio che lo ha accompagnato nei giorni scorsi in seguito alla ferita riportata per il proiettile che lo ha raggiunto.

L’evento che si è svolto in un’arena al chiuso fra imponenti misure di sicurezza, ha visto la presenza di migliaia di persone, rimaste in fila per ore per assistere al primo comizio di Donald Trump dopo il l’attentato di una settimana fa. Siamo avanti in Michigan di sei punti: siamo avanti a livello nazionale. Dobbiamo assicurarci che non imbroglino”, detto Donald Trump riferendo di aver ricevuto una lettera dal presidente cinese Xi Jinping dopo l’attentato.

Ed infatti il tycoon ha avuto parole di apprezzamento anche per il leader cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin, definendoli “smart, leader che amano il loro Paese”.

Trump ha ribadito di andare d’accordo con Xi Jinping, una persona “brillante” che “controlla 1,4 miliardi di persone con il pugno di ferro, che “mi ha scritto una lettera dopo l’attentato e che fa sembrare gente come Biden dei principianti”, ha detto Trump. Ed ha aggiunto: Xi, Vladimir Putin e altri sono “smart e tosti” e “amano il loro paese”: gli Stati Uniti hanno bisogno di qualcuno che li protegga, ha messo in evidenza l’ex presidente.

Infine Trump ha parlato del suo programma che attuerà se verrà eletto ed ha elogiato Elon Musk: “Salverò l’industria dell’auto dall’essere obliterata. Adoro Elon Musk, è brillante. Io sono a favore delle auto elettriche ma non sono per tutti: alcuni devono guidare per lunghe distanze, e sono più costose”, ha aggiunto Trump lodando Musk. “Ogni volta che lo chiamo mi dice di avere una nuova idea per un razzo. Dobbiamo rendere la vita facile per le persone brillanti. Elon mi ha appoggiato l’altro giorno, mi dà 45 milioni al mese. Ci ho parlato poco fa e non me lo ha neanche detto”, ha aggiunto.