Trump: ““Kiev ripaghi gli Usa, voglio ora 500 miliardi in terre rare. Un giorno l’Ucraina potrebbe diventare russa”

“Voglio che in qualche modo l’Ucraina ripaghi gli aiuti americani”

Lo ha detto Donald Trump nell’intervista rilasciata a Fox News, spiegando che esiste una possibilità che l’Ucraina possa diventare “un giorno russa” e ha quantificato l’importo in 500 miliardi di dollari di terre rare.

Trump ha ribadito di volere che gli Stati Uniti ottengano l’accesso alle terre rare ucraine in cambio di aiuti americani contro la Russia, il presidente ha dichiarato: “Voglio che i nostri soldi siano al sicuro perché stiamo spendendo centinaia di miliardi di dollari. Potrebbero arrivare a un accordo, potrebbero non arrivare a un accordo. Potrebbero essere russi un giorno, potrebbero non essere più russi un giorno”.