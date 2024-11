Trump lavora a piano pace Ucraina. Putin: “Pronto a trattare”. Zelensky: “Nessuna concessione decide Kiev” ma rischia l’isolamento

Pare essere iniziato un percorso tra Trump e Putin per porre fine alla guerra in Ucraina, ma la probabile trattativa ha già avuto uno stop categorico da parte di Zelensky che ha detto che non è disposto a concedere nulla alla Russia

Sono passati appena due giorni dalla vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti e dopo un primo momento di distacco, il presidente russo Vladimir Putin apre ad un possibile colloquio con il neo presidente sulla questione della guerra con l’Ucraina, per porre fine al conflitto. Putin ha detto di considerare “degna di attenzione” l’iniziativa di Trump per l’Ucraina, apertura che Trump non si à lasciata sfuggire: “Penso che ci parleremo”.

Da giorni, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, ci sarebbe un piano, ufficialmente redatto dai consiglieri di Donald Trump, per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia, gradito al neo presidente.

Secondo questo piano, l’ucraina dovrebbe cedere definitivamente i territori che la Russia ha conquistato fino ad ora e questa linea del fronte diventerebbe la nuova frontiera ufficiale, inoltre entrambe le parti concorderebbero su una zona demilitarizzata di 800 miglia. Da chiarire chi pattuglierebbe quel territorio, ma un consigliere ha detto che la forza di mantenimento della pace non coinvolgerebbe truppe americane, né proverrebbe da un organismo internazionale finanziato dagli Stati Uniti, come le Nazioni Unite.

Il punto più importante riguarderebbe l’impegno dell’Ucraina a non entrare nella Nato per almeno 20 anni, punto che il presidente Zelensky al contrario inserisce tra le priorità del proprio Piano per la vittoria. In caso di accettazione, Kiev verrebbe ricompensata con la fornitura di armi americane che le consentirebbero di combattere in caso di nuovo conflitto, ma fuori dalla Nato.

Tra le opzioni proposte ci sarebbe anche il congelamento del conflitto, ma Trump ufficialmente non ha la deciso nulla anche se arriva alla Casa Bianca dopo aver ripetuto per mesi che avrebbe favorito un rapido accordo tra Putin e Zelensky.

La potenziale piano di Trump ha attirato l’attenzione di Mosca né a Kiev, ma ovviamente con commenti opposti. Putin, rimasto in silenzio sulle elezioni americane, ieri al club Valdai, il think tank russo, in un discorso di oltre 4 ore, ha rotto il ghiaccio: le parole ripetute da Trump sull’Ucraina nell’ultimo anno “meritano attenzione. Se qualcuno vuole riprendere i contatti, non mi dispiace. Sono pronto”, dice Putin. “La Russia è pronta a ripristinare i rapporti con gli americani, ma la palla è nel loro campo”, ha aggiunto il presidente russo .

Ed ancora: “Sono pronto a colloqui partendo dalla realtà attuale e dagli accordi già raggiunti a Istanbul”, dice riferendosi ai contatti avvenuti nel 2022, nella fase iniziale della guerra. Mosca, come è noto, considera annesse al proprio territorio le regioni ucraine occupate anche quelle solo parzialmente e ritiene indispensabile la neutralità di Kiev. Quando avverrà il contatto diretto? “Non si sa”, dice il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che non esclude una telefonata da Mosca a Washington.

“Non ho ancora parlato con Vladimir Putin, ma penso che parleremo”, ha detto Donald Trump nel corso di un’intervista a Nbc News, nella quale ha anche riferito di avere parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, senza però fornire dettagli della conversazione.

Ma se da un lato si apre uno spiraglio dall’atro arriva la chiusura totale. da Budapest, Zelensky avvisa gli alleati che ogni decisone sul conflitto spetta all’Ucraina, aggiungendo che non è disposnibile a concedere neanche un centimetro del suo territoro e prova a scuotere i leader europei. Fare “concessioni” a Putin, dice, sarebbe “inaccettabile” per l’Ucraina e “suicida” per l’Europa. Confermando la posizione che esclude mutilazioni territoriali per il suo paese a favore di Mosca e che, allo stato attuale, è inconciliabile con i paletti che Putin fissa in maniera esplicita.

“Quale sarebbe il passo successivo? L’Europa dovrebbe cercare il favore di Kim Jong Un, nella speranza che anche lui lasci l’Europa in pace?”, ha precisato Zelensky riferendosi alla presenza di soldati nordcoreani al fianco dei russi. “Noi abbiamo bisogno di armi, non di sostegno nei colloqui. Gli abbracci con Putin non aiuteranno. Alcuni di voi lo abbracciano da 20 anni e le cose non fanno che peggiorare. Pensa solo alla guerra: non cambierà. Solo la pressione può mettergli dei limiti”.

La strada per la pace dunque sembra in salita, ma questa volta Zelensky sarà costretto a fare i conti con Trump e un suo ulteriore irrigidimento potrebbe portarlo all’isolamento quasi totale.