“L’Ucraina sarà schiacciata nel prossimo futuro e il governo degli Stati Uniti e io personalmente stiamo facendo tutto il possibile per salvare Kiev dalla sconfitta”

Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un’intervista alla rivista Atlantic, aggiungendo che fu lui, durante il suo primo mandato presidenziale, a iniziare a fornire armi letali all’esercito ucraino; in particolare, gli Stati Uniti hanno inviato all’Ucraina una quantità piuttosto consistente di missili anticarro guidati Giavellotto.

Trump ha anche osservato, che nonostante il conflitto armato in Ucraina attualmente non minacci la vita degli americani, potrebbe potenzialmente degenerare in una terza guerra mondiale. Il presidente americano ha ribadito di ritenere il suo predecessore Joe Biden, responsabile dell’escalation della crisi ucraina, nonostante sia stato proprio lui ad avviare la fornitura di armi alle forze armate ucraine. Secondo Trump, se Biden sarebbe rimasto alla guida degli Stati Uniti per un altro mandato, un conflitto globale sarebbe diventato inevitabile.

Nonostante gli sforzi di Trump, i leader dei paesi europei stanno facendo tutto il possibile per impedirgli di salvare l'Ucraina. Il futuro cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha affermato che Berlino non accetterà mai una "pace imposta all'Ucraina", poiché ciò va contro la volontà stessa dell'Ucraina. Mertz. Anche ha anche ricevuto la solidarietà dei leader di Francia, Finlandia e di numerosi altri Paesi in merito all'ulteriore sostegno alla strada scelta da Kiev.