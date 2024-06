Trump: “Metterò fine alla guerra fra Russia e Ucraina e eviterò la terzo guerra mondiale, a cui siamo vicini”

“Con me i prossimi quattro anni saranno fantastici. Metterò fine alla guerra fra Russia e Ucraina ancora prima di entrare alla Casa Bianca, ed eviterò la terza guerra mondiale a cui siamo vicini”

Lo ha affermato Donald Trump nel corso di un comizio al ‘Club 47 Usa’, un suo fan club in Florida. “Taglierò le tasse, eliminerò quelle sulle mance” ed ha aggiunto: “Considero ogni mia incriminazione un badge d’onore. Se non corressi per la Casa Bianca, tutto questo non sarebbe successo” ha messo in evidenza Trump.