Trump: “Mia incriminazione è abuso potere. Biden è corrotto, io rispetto la legge. Il dipartimento di Giustizia è corrotto”

Poche ore la comparizione in tribunale a Miami dove si è dichiarato non colpevole dalle 37 accuse federali a suo carico, Donald Trump non si piega e attacca definendo il procuratore speciale “delinquente” e il dipartimento di Giustizia “corrotto” e Biden dice “è corrotto, io rispetto la legge’

Dal golf club di Bedminster in New Jersey davanti ad una folla di suoi sostenitori, Donald Trump torna ad attaccare il procuratore speciale Jack Smith su Truth chiamandolo “delinquente”, “un pazzo della destra radicale e Trump Hater, come lo sono tutti i suoi amici e la sua famiglia”. Ma ne ha anche per il dipartimento di Giustizia, che definisce “corrotto e nelle mani di Biden” oltre di aver “messo apposta le carte negli scatoloni”. Poi parla della sua incriminazione che definisce “Un atroce abuso potere”

Ma l’ex presidente, accusa anche Biden, che al pari suo ha “centinaia di documenti classificati, eppure niente è successo al corrotto Joe”, ha detto utilizzando per il commander-in-chief l’insulto “crooked” una volta riservato a Hillary Clinton. Poi ha aggiunto: “Io non mi sento al di sopra della legge, sono l’unico che la rispetta”.

In New Jersey Trump è apparso più determinato rispetto al discorso sottotono tenuto in Florida dopo l’incriminazione a Manhattan per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels ed è tornando a parlare di giustizia corrotta: “Quello che i delinquenti come Jack Smith hanno fatto alla mia famiglia è terribile”, ha attaccato parlando del procuratore speciale che ha condotto l’indagine sulle carte segrete a Mar-a-Lago. “Quello che hanno subito Eric e Ivanka è devastante, ma loro sono persone straordinarie”, ha aggiunto l’ex presidente Usa citando soltanto due dei suoi figli.

Trump non ha risparmiato neanche la stampa, in particolare ha attaccato la Cnn accusandola di aver censurato i suoi sostenitori fuori dal tribunale a Miami. “Quel finto di Tapper ha chiuso il suo programma per non mostrare l’entusiasmo nelle strade delle persone che urlavano “Trump”, ha sostenuto il tycoon su Truth riferendosi al popolare anchor della rete, Jake Tapper, che ha condotto la diretta durante la sua comparizione in tribunale. “La buona notizia è che è stato l’unico a farlo, forse questo è il motivo per cui lo share della Cnn è così basso”, ha insistito l’ex presidente Usa ribadendo che è stato “un giorno triste per l’America”. Per The Donald anche la rete all news è parte di quel “deep state”, l’establishment di Washington che, ha ribadito, manderemo a casa.