Trump: “Mosca ha le carte in regola, ha conquistato molto territorio. Zelensky si sbrighi o non avrà più una terra”

“I russi hanno le carte in regola, hanno conquistato molto territorio, vogliono la pace. Zelensky si sbrighi”

Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump parlando alla Bbc. “Mosca ha le carte in regola. Ha conquistato molto territorio e ora vuole la pace”. E ribadisce: “Zelensky dittatore non eletto. Si sbrighi altrimenti non avrà più una terra”.

Dunque dopo averlo scritto sui social media e incirante della reazione rabbiosa di Volodymyr Zelensky, Donald Trump ha ribadito in un intervento a Miami alla Future Investment Initiative che il presidente ucraino è un “comico di modesto livello” che ha fatto un lavoro “terribile” e “rifiuta di indire le elezioni” mentre dovrebbe sbrigarsi altrimenti “non avrà più una terra” in quanto la guerra “sta prendendo la direzione sbagliata. Se avesse voluto avrebbe potuto negoziare con la Russia in Arabia Saudita”. Il presidente Usa ha anche ringraziato la stessa Arabia per aver ospitato i colloqui che “sono andati bene e rappresentano “un passo importante nei rapporti tra i due Paesi”.