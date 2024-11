Trump nomina il generale Keith Kellogg inviato per Ucraina e Russia per mettere fine alla guerra

“Sono molto felice di nominare il generale Keith Kellogg come assistente del presidente ed inviato speciale per l’Ucraina e la Russia Keith ha una distinta carriera nell’esercito e nel mondo degli affari, e ha ricoperto ruoli molti delicati di sicurezza nazionale durante la mia prima amministrazione”

Lo ha dichiarato il presidente eletto Donald Trump sui social. Keith Kellogg, generale a riposo ed ex consigliere per la sicurezza, è un fedelissimo del tycoon che lo ha nominato inviato per l’Ucraina e la Russia, con il compito di mettere fine a due anni e mezzo di conflitto.

Kellogg aveva avuto un ruolo anche nella prima amministrazione Trump, dove aveva ricoperto l’incarico di consigliere per la Sicurezza nazionale. “È stato con me fin dall’inizio! Insieme, garantiremo la pace attraverso la forza e renderemo l’America e il mondo di nuovo sicuri!“, ha detto il presidente eletto annunciando la nomina su Truth Social.

Lo scorso giugno Kellogg, insieme ad un altro consigliere della campagna di Trump, Fred Fleitz, hanno presentato a Trump un piano per mettere fine alla guerra in Ucraina, sulla base del quale gli aiuti militari Usa all’Ucraina sarebbero subordinati all’assenso di Kiev ad entrare in negoziati di pace con la Russia. Il piano prevedeva un cessate il fuoco che avrebbe rispettato le linee di combattimento al momento dei negoziati e la possibilità di attirare Mosca al tavolo negoziale con la promessa che l’adesione dell’Ucraina alla Nato sarebbe stata rinviata per almeno 20 anni.