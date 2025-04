Trump: “Non so se Zelensky sia ”responsabile” inizio guerra, ma non lo biasimo e non sono un suo grande fan”

“Non so se il leader ucraino Volodymyr Zelensky sia ‘responsabile’ o meno dell’inizio della guerra in Ucraina, ma in ogni caso ‘non sono un suo grande fan”

Lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando nello Studio Ovale con la premier italiana Giorgia Meloni, aggiungendo: "Non sono esattamente entusiasta del fatto che quella guerra sia iniziata". Su Zelensky ha detto che "non lo sto biasimando, ma non direi che ha fatto un lavoro eccezionale, ok? Non sono un suo grande fan." Il presidente ha "addolcito" il precedente commento, quando ha imputato all'ex presidente Joe Biden e a Zelensky l'inizio della guerra contro la Russia. Il linguaggio è certamente più pacato, ma la sostanza del pensiero non cambia. Redazione Fatti & Avvenimenti