Trump: “Più facile trattare con Putin che con Zelensky. È grazie a me che Mosca non ha preso tutto il Paese”

“Penso che Putin volesse tutta l’Ucraina ed più facile trattare col presidente russo rispetto all’omologo ucraino Volodymyr Zelensky”

Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista ad Abc News. “Penso che se non avessi vinto le elezioni, Putin avrebbe preso tutta l’Ucraina ed è grazie a me, credo che lui sia disposto a porre fine ai combattimenti”. Trump ha ha anche affermato “Per me è più facile avere a che fare con Putin che con Zelensky”, ha detto Trump in un’intervista al noto commentatore americano Glenn Beck, rilanciata dall’agenzia russa Ria Novosti.

In merito a Putin, il presidente Usa ha assicurato che “penso che sia pronto a fare un accordo, e direi che è ancora più facile trattare con lui che con Zelensky”, ha sottolineato Trump. Infine, è tornato a criticare il leader di Kiev per aver “iniziato a urlare” alla Casa Bianca durante la sua visita, lo scorso 28 febbraio, facendo saltare l’atteso accordo sulle cosiddette terre rare.

Donald Trump appare “sempre più frustrato” dal mancato accordo per una pace definitiva tra Russia e Ucraina, ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, aggiungendo che “non c’è molto altro tempo o sforzi che gli Stati Uniti possono dare, quindi abbiamo bisogno che entrambe le parti vengano al tavolo a negoziare”. È evidente, dalle dichiarazioni rilasciate nelle varie interviste, che l’irritazione di Trump sia dovuta all’atteggiamento di Zelenzky, che vuole un cessate il fuoco immediato ma senza concedere nulla, richieste che può fare chi ha vinto la guerra e non lui che ha perso in modo schiacciante su tutti i fronti.

In questo contesto, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha avvisato che gli Stati Uniti metteranno fine alla loro mediazione a meno che non arrivino da Russia e Ucraina “proposte concrete” per mettere fine alla guerra. Lo ha detto la portavoce del dipartimento di Stato, Tammy Bruce: “Siamo in un momento in cui è necessario che proposte concrete su come mettere fine al conflitto siano presentate dalle parti – se non ci saranno progressi, noi ci ritireremo dal ruolo di mediatori”. Anche qui, anche se Rubio parla al plurale, ma la minaccia sembra indirizzata a Kiev.

Ed infatti il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un vertice a Varsavia ha affermato: “”Vogliamo tutti che questa guerra finisca in modo giusto, senza regali a Putin, e soprattutto senza territori”, facendo finta di non capire che non deve concedere nulla, perché i territori ormai li ha persi e come da lui stesso ammesso, l’Ucraina non è nelle condizioni di cacciare i russi.

La Russia controlla oltre alla Crime dal 2014, quattro regioni nell’Ucraina meridionale e orientale, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, che dopo averle conquistate militarmente, le ha annesse nel 2022 con un referendum e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha insistito sul fatto che il riconoscimento internazionale di queste annessioni è una condizione “imperativa” per mettere fine alla guerra in Ucraina. Zelensky se vuole la pace, non ha altra alternativa che accettare le condizioni di Mosca.

