Trump: “prima arrivano i tank poi le testate nucleari, bisogna mettere fine a questa guerra”

Donald Trump duro con Biden sull’invio degli Abrams M1 a Kiev: “prima arrivano i tank poi le testate nucleari”



L’ex presidente americano Trump con un post sul suo social media Trut, criticata aspramente la decisione di Joe Biden di inviare i carri armati in Ucraina. “Prima arrivano i tank, poi le testate nucleari. Bisogna mettere fine a questa guerra folle adesso”. Il senso delle parole di Trump sono chiare, se si continua con l’escalation delle armi inviate, prima o poi si arriverà all’uso dei missili nucleari.

Ed in effetti analizzando quello che è accaduto oggi in Ucraina, il suo ragionamento ha un suo fondamento, da stamattina infatti, dopo l’annuncio di ieri che l’Occidente invierà i tank ai militari di Kiev, tutta l’Ucraina è stata oggetto di una pioggia di missili. Inoltre pare che per la prima volta i russi abbiano lanciato anche i kinzhal, missili ipersonici di alta precisione, capaci di superare di almeno cinque volte la velocità del suono e quindi non intercettabili dalla contraerea nemica.