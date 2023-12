Trump pubblica messaggio di auguri di Natale a Biden: “Possa marcire all’inferno”

“Buon Natale a tutti, compresa l’unica speranza del corrotto Joe Biden, lo squilibrato Jack Smith, che ha appena assunto avvocati esterni” per “aiutarlo nella sua malriuscita caccia alle streghe contro Trump e Maga”

Questo il messaggio di auguri di buon Natale che l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sul social Truth . Il tycoon ha anche augurato a Joe Biden e ad altri individuati come ‘nemici’ di “marcire all’inferno”, riferendosi al procuratore speciale Jack Smith. “Sono inclusi (negli auguri ndr) anche i leader mondiali, sia buoni che cattivi, ma nessuno di loro è così malvagio e ‘malato’ come i delinquenti che abbiamo all’interno del nostro Paese che, con i confini aperti, l’inflazione, la resa in Afghanistan, la nuova truffa verde, le tasse elevate, l’assenza di indipendenza energetica” e ancora “Russia/Ucraina, Israele/Iran, la follia dell’auto elettrica e molto altro, stanno cercando di distruggere i nostri Stati Uniti, un tempo grandiosi. Che possano marcire all’inferno. Di nuovo, buon Natale”, ha concluso Trump.