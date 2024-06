Trump raccoglie 53 milioni nelle 24 ore dopo il verdetto: la condanna non allontana i sostenitori

Dopo il verdetto di colpevolezza per i soldi pagati alla pornostar,24 ore successive, Donald Trump ha raccolto 53 milioni di dollari in donazioni: una raccolta record grazie ai piccoli donatori

Lo afferma la stessa campagna di Trump parlando di una raccolta record realizzata grazie ai piccoli donatori. Aldilà del valore monetario, questo risultato dimostrerebbe che per Biden ed il suo entourage puntare sulle sentenze dei tribunali per battere l’ex presidente nelle urne è una strada che appare in salita.

Intanto il tycoon che ha già annunciato che farà ricorso alla sentenza, è nel suo club di golf in New Jersey, da dove intende valutare le prossime sue mosse insieme ai legali dopo il verdetto di colpevolezza. L’ex presidente ha trascorso l’intera giornata di ieri alla Trump Tower, dove sono state viste anche la moglie Melania e la figlia Ivanka.