Trump revoca a Biden e al suo staff autorizzazioni ad accedere a dati su sicurezza nazionale

Joe Biden, i suoi familiari, Kamala Harris, Antony Blinken, diversi ex funzionari senior della Casa Bianca e persino Hillary Clinton non potranno più accedere a materiale della sicurezza nazionale o classificato come “segreti di Stato”

Lo ha deciso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha revocare le autorizzazioni di sicurezza al suo predecessore e a tutto il so entourage.

L’elenco dei nomi a cui è stata revocata l’autorizzazione va da Joe Biden, a l’ex vicepresidente Kamala Harris, al segretario di Stato di Biden Antony Blinken, al consigliere per la sicurezza nazionale Jacob Sullivan e arriva a Hillary Clinton.

In un promemoria ai responsabili delle agenzie e distribuito dall’ufficio comunicazioni della Casa Bianca, Trump ha ordinato che ai funzionari nominati non deve più essere consentito l’accesso a materiale classificato. “Con la presente ordino a ogni dipartimento esecutivo e responsabile delle agenzie di revocare qualsiasi autorizzazione di sicurezza attiva detenuta dai suddetti individui”, ha affermato Trump.

Gli ex presidenti degli Stati Uniti e i funzionari della sicurezza nazionale tradizionalmente mantengono un’autorizzazione di sicurezza per cortesia. Ma Trump ha deciso di negarlo al suo predecessore, probabilmente come ritorsione. Al tycoon infatti fu stato indagato per aver violato le norme di sicurezza durante il periodo tra il suo primo e il suo secondo mandato, conservando documenti classificati della Casa Bianca nel suo resort di Mar-a-Lago, indagine che è stata chiusa dopo il ritorno di Trump in carica.