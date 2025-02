Trump scarica Zelensky “deluso” dalle proteste per esclusione dai colloqui con la Russia e chiede elezioni presidenziali a Kiev

Il presidente Usa Donald Trump ha detto di essere “deluso” dalle proteste di Volodymyr Zelensky per essere stato escluso dai colloqui con la Russia

La reazione di Volodymyr Zelensky, all’esclusione di Kiev dai tra Usa e Russia a Riad, non è piaciuta a Donal Trump che visibilmente infastidito, ha sottolineato che “L’Ucraina non avrebbe mai dovuto iniziare la guerra” e che Kiev deve organizzare le elezioni presidenziali il prima possibile,

L’irritazione nasce da fatto che il presidente ucraino ieri ad Ankara ha incontrato il leader turco Recep Tayyip Erdogan e lamentandosi per non essere stato invitato al vertice di Riad, ha chiesto “colloqui equi” con la presenza di Ue, Regno Unito e Turchia che, quest’ultima, si è candidata ad ospitare i futuri negoziati di pace – prima di rinviare al 10 marzo la visita a Riad per evitare coincidenze sospette.

Trump di fatto ha sposato la linea del Cremlino che ha ribadito che Vladimir Putin è pronto a negoziati con Zelensky “se necessario”, ma ha risollevato il problema della sua legittimità, dato che il suo mandato è scaduto nel maggio 2024 e grazie alla legge marziale che si è auto firmato ha bloccato le nuove elezioni. Tant’è che uno dei punti fissi dei vari presunti piani di pace trapelati finora sono proprio nuove elezioni in Ucraina.

Donald Trump non ha preso bene l’atteggiamento arrogante di Zelensky, che ieri da Ankara, ha criticato oltre il mancato invito ai negoziati, anche che “gli Usa e diversi Paesi europei non sostengono l’ingresso nella Nato dell’Ucraina”, che per il leader ucraino “coincide con i desideri” di Mosca.

Inoltre già nei giorni scorsi Zelensky aveva dato l’impressione, di essere contrario a “qualsiasi accordo sull’Ucraina senza l’Ucraina” e di voler sabotare gli sforzi americani di avviare il negoziato con la Russia. Troppo per Trump che durante una conferenza stampa, nella serata di ieri, interrogato sulle parole di Zelensky si è detto “molto deluso“: “Penso di avere il potere di porre fine a questa guerra e penso che stia andando molto bene. Ma oggi ho sentito ‘Oh, beh, non siamo stati invitati’. Beh, sei lì da tre anni. Avresti dovuto farla finita in tre anni. Non avresti mai dovuto iniziarla, avresti dovuto fare un accordo”.

Poi rispondendo ad una giornalista che gli chiedeva se gli Stati Uniti sostenessero la richiesta russa che si tengano elezioni presidenziali in Ucraina prima di arrivare ad un accordo di pace definitivo, Trump ha di fatto scaricato Zelensky: “Abbiamo una situazione in cui non abbiamo avuto elezioni in Ucraina, dove c’è la legge marziale, dove il leader in Ucraina – mi spiace dirlo – ma ha un indice di gradimento inferiore al 4 per cento, dove un Paese è stato ridotto in mille pezzi, la maggior parte delle città è rasa al suolo. Gli edifici sono crollati. Sembra un enorme sito di demolizione. Sì, direi che – sai, vogliono un posto al tavolo. Si potrebbe dire che il popolo deve averlo, il popolo ucraino non dovrebbe dire, ad esempio, ‘è passato molto tempo dall’ultima volta che abbiamo avuto un’elezione?’”.

Anche per Trump quindi in Ucraina bisogna tenere elezioni presidenziali prima di un accordo e rivendica come una sua l’idea: “Questa non è una cosa della Russia. È qualcosa che viene da me e da molti altri Paesi”.