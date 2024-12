 Trump scegli Kash Patel come nuovo direttore dell’Fbi: aveva detto di volere chiudere l’agenzia investigativa

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che intende sostituire il direttore del Federal Bureau of Investigation (FBI) con Kash Patel, da sempre critico dell’organizzazione

La sua nomina di Kash Patel, 44 anni, nato a Garden City, New York, da genitori indiani emigrati nell’Africa orientale, rappresenta uno schiaffo per l’Fbi, perché arriva con quasi tre anni di anticipo rispetto alla scadenza del mandato decennale dell’attuale direttore, Christopher Wray

Patel è un altro dei fedelissimi del tycoon, teorico dell’azzeramento dei vertici dell’Fbi e desideroso di mettere sotto inchiesta tutti gli agenti federali che non si sono mostrati fedeli a Trump. In passato aveva anche detto che l’organizzazione dovrebbe essere chiusa e che il sistema di intelligence del Paese è uno strumento del “deep State”, (teoria secondo la quale alcuni organismi, legali o no, grazie ai loro poteri economici o militari o strategici condizionerebbero l’agenda degli obiettivi pubblici degli Stati del mondo).

Patel sostituirebbe Chris Wray, scelto da Trump nel 2017 per un mandato che tradizionalmente dura 10 anni, in sostituzione di James Comey. La controversa nomina deve essere confermata dal Senato e potrebbe sollevare critiche da parte dei rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’FBI, che Patel ha auspicato di epurare dagli elementi del “deep State”.

“Kash è un brillante avvocato, investigatore e combattente per l'”America First” che ha dedicato la sua carriera a smascherare la corruzione, difendere la giustizia e proteggere il popolo americano”, ha dichiarato Trump nel suo annuncio sul social network Truth. Trump ha anche sottolineato che Patel è stato molto critico nei confronti di quella che definisce la “bufala russa”, riferendosi alla presunta interferenza del Cremlino nelle elezioni del 2016, ed è stato un “sostenitore della verità”. Trump ha ricordato che Kash è stato capo dello staff del Pentagono, vicedirettore dell’Intelligence nazionale e direttore dell’antiterrorismo presso il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca.

“Questo FBI porrà fine alla crescente epidemia di criminalità negli Stati Uniti, smantellerà le bande criminali di immigrati e fermerà la malvagia piaga del traffico di droga transfrontaliero”, si legge nella dichiarazione di Trump, che ha ricordato che farà capo alla sua candidata a procuratore generale, Pam Bondi, che dovrà anche superare il processo di conferma al Senato. Patel è molto popolare tra la base di Trump per le sue idee contro il potere dello Stato sostenute in libri come “Gangster Government”, in cui chiede lo scioglimento dell’intera FBI, o il libro per bambini “Plot Against the King”, in cui riesce a raccontare al pubblico piu’ giovane le indagini sulla campagna elettorale di Trump per i presunti contatti con inviati del Cremlino nel 2016.

Con la nomina di Patel, Trump si è sbarazzato dell’ex direttore dell’FBI, irritato dalla sua insistenza nell’indagare su alcuni membri dello staff della sua campagna elettorale per legami con la Russia.