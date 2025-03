Trump: “Se hanno dato il Nobel a Obama senza aver fatto nulla, perché non a me?”

“Barack Obama ha vinto il premio Nobel “a sua insaputa. Se ottenessi la pace tra Ucraina e Russia e fossi un presidente democratico non mi darebbero il Nobel?”

Lo ha detto in un’intervista al portale di notizie OutKick, lo stesso presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha messo in dubbio il Nobel assegnato al suo predecessore: “So che Obama l’ha ottenuto senza motivo e non lo sapeva nemmeno. Ha vinto il premio Nobel senza aver fatto nulla. E’ ovviamente una situazione molto ‘liberal’, ma se vogliono credibilità, mi daranno il Nobel. Penso che potrei ottenerlo per tre o quattro cose diverse, come ad esempio gli Accordi di Abramo”.

Trump ha anche ragionato su fatto che se riuscisse ad ottenere la pace tra Ucraina e Russia, aggiungendo sarcasticamente ” Se fossi un presidente democratico non mi darebbero il Nobel?” .